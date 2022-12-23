盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.16%報37.8元，成交4,006張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.16%，23日09:07報37.8元，成交4,006張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲3.88%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,651 張
- 外資買賣超：+3,686 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：-327 張
- 融券增減：+271 張
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+34.72%
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原投組報酬率
+28.56%
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投組標的成分
40%
1752
20%
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20%
2014
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