盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.16%報37.8元，成交4,006張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.16%，23日09:07報37.8元，成交4,006張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價上漲3.88%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,651 張
  • 外資買賣超：+3,686 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張
  • 融資增減：-327 張
  • 融券增減：+271 張

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