盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.7%報37.95元，成交3,692張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.7%，21日09:09報37.95元，成交3,692張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價上漲7.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌5.01%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,071 張
  • 外資買賣超：+4,071 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+433 張
  • 融券增減：+227 張

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