盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.7%報37.95元，成交3,692張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.7%，21日09:09報37.95元，成交3,692張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲7.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌5.01%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,071 張
- 外資買賣超：+4,071 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+433 張
- 融券增減：+227 張
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投組標的成分
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3027
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3128
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