盤中速報 - 健亞(4130)急跌-2.0%報36.65元，成交2,622張

健亞(4130-TW)近5分K跌速2%，22日09:04報36.65元，成交2,622張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價上漲10.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,219 張
  • 外資買賣超：+4,254 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張
  • 融資增減：+231 張
  • 融券增減：+414 張

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