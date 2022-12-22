盤中速報 - 健亞(4130)急跌-2.0%報36.65元，成交2,622張

健亞(4130-TW)近5分K跌速2%，22日09:04報36.65元，成交2,622張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲10.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,219 張
- 外資買賣超：+4,254 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
- 融資增減：+231 張
- 融券增減：+414 張
最新相關新聞
健亞(4130-TW)近5分K跌速2%，22日09:04報36.65元，成交2,622張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲10.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.36%
$11,436
原投組報酬率
+9.11%
$10,911
投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
10%
4155
10%