盤中速報 - 亞諾法(4133)急拉2.55%報40.3元，成交154張

亞諾法(4133-TW)近5分K漲速2.55%，23日09:02報40.3元，成交154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞諾法(4133-TW)近5日股價下跌0.51%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.92%。台灣加權指數下跌1.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-169 張
- 外資買賣超：-169 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-101 張
- 融券增減：-27 張
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投組標的成分
40%
1752
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20%
2014
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