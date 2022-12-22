盤中速報 - 超豐(2441)股價大漲至49.9元，漲幅達7.08%

超豐(2441-TW)22日09:53股價上漲3.3元，報49.9元，漲幅7.08%，成交2,915張。
超豐(2441-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之封裝、測試及相關業務。
近5日股價下跌3.92%，台灣加權指數下跌3.43%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,012 張
- 外資買賣超：+18,453 張
- 投信買賣超：-24,863 張
- 自營商買賣超：+398 張
- 融資增減：+360 張
- 融券增減：-247 張
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