盤中速報 - 超豐(2441)急拉2.2%報48.7元，成交1,100張

超豐(2441-TW)近5分K漲速2.2%，22日09:24報48.7元，成交1,100張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
超豐(2441-TW)近5日股價下跌3.92%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌5.03%。台灣加權指數下跌3.43%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,012 張
- 外資買賣超：+18,453 張
- 投信買賣超：-24,863 張
- 自營商買賣超：+398 張
- 融資增減：+360 張
- 融券增減：-247 張
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AI優化後報酬率
+28.89%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
4763
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