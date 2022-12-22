盤中速報 - 大江(8436)股價大漲至182.5元，漲幅達7.04%

大江(8436-TW)22日12:02股價上漲12元，報182.5元，漲幅7.04%，成交15,361張。
大江(8436-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為保健食品及保養品之研發、製造及銷售。
近5日股價上漲5.25%，櫃買指數下跌4.17%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,220 張
- 外資買賣超：-75 張
- 投信買賣超：+1,418 張
- 自營商買賣超：-123 張
- 融資增減：-146 張
- 融券增減：+116 張
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