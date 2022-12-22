盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.09%報97.5元，成交669張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.09%，22日09:39報97.5元，成交669張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上緯投控(3708-TW)近5日股價下跌4.83%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌2.97%。台灣加權指數下跌3.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-429 張
- 外資買賣超：-421 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：+83 張
- 融券增減：-33 張
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AI優化後報酬率
+39.22%
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原投組報酬率
+29.92%
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投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
10%
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10%