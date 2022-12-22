盤中速報 - 上緯投控(3708)急拉2.09%報97.5元，成交669張

上緯投控(3708-TW)近5分K漲速2.09%，22日09:39報97.5元，成交669張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上緯投控(3708-TW)近5日股價下跌4.83%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌2.97%。台灣加權指數下跌3.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-429 張
  • 外資買賣超：-421 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：+83 張
  • 融券增減：-33 張

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