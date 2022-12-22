盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.84%報171.5元，成交6,367張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.84%，22日09:43報171.5元，成交6,367張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲5.25%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,220 張
- 外資買賣超：-75 張
- 投信買賣超：+1,418 張
- 自營商買賣超：-123 張
- 融資增減：-146 張
- 融券增減：+116 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.65%
$12,165
原投組報酬率
+15.14%
$11,514
投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
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