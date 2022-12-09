【盤中熱點】IP矽智財均漲3%多頭回來了？IC製造四大流程介紹

一、指數上漲約 150 點，創意上漲 4.19% 創新高，矽智財族群再度帶領大盤？

在費半強漲 2.6% 的帶動下，本日指數開低走高，當前上漲約 150 點，再度挑戰月線 14659 關口，預估量為 1992 億。

盤面上來看，貢獻指數漲點的多方之標依序為

(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2317-TW) 鴻海、(2303-TW) 聯電、(3711-TW) 日月光投控。

造成盤勢壓抑的則為

(3008-TW) 大立光、(2360-TW) 致茂、(8046-TW) 南電、(1605-TW) 華新、(2890-TW) 永豐金

就漲跌點來看，隨著費半強彈也帶動本日半導體相關類股普遍有較佳的表現，這也是當前指數走強的關鍵因素。

值得注意的是，今在國際股市氛圍加的背景下，(3443-TW)創意盤中一度觸及 800 大關創下掛牌新高，(3661-TW)世芯 - KY 同步走強站上 900 大關，其餘矽智財族群如 (3035-TW) 智原、(3529-TW)力旺、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等個股普遍也皆有 2% 以上的漲幅，也顯示當前市場樂觀情緒增溫，高成長的矽智財族群走強，可望帶動多方行情的延續。

2. 消息面激勵政策利多股均漲 5%，但當前開高走低

盤前提及，行政院會昨 (8) 日通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案，內容包括未來新建案屋頂要有太陽光電、同時離岸風電也刪除不超過領海的範圍限定，帶動能源相關概念股如 (6443-TW) 元晶、(6244-TW)茂迪、(3576-TW)聯合再生、(6477-TW)安集、(9958-TW)世紀鋼、(3708-TW)上緯投控等太陽能、風電族群在本日盤面走強，但當前大多個股皆有出現漲幅收斂，甚至收黑的情況，顯示本日可能只是因消息面帶動，因此未來行情能否持續，就是須關注的焦點。

二、生活聊產業 －IC 光罩與製造



先前提及 IC 設計有如建築物的設計圖，負責規畫及分配每個區域的功能，但也因 IC 設計並無實體設計概念，因此對其的智慧財產權保障就稱為「矽智財」

而在設計圖設計完成後，接下來的步驟即為 IC 製造，將設計圖變成我們所見的晶片，而這就是護國神山台積電的強項。

如上圖所示，一顆晶片的誕生是需要經過非常多道程序，

主要有四大流程，分別是 添加製程 、 移除製程 、 熱處理製程 、 圖案化製程 。

添加製程 即為在半導體上產生一層介電質或薄膜沉積。

移除製程 是使用化學或物理方法移除晶圓上的物質。

熱處理製程 是將晶圓加熱到特定溫度已達物理和化學反應的要求。

圖案化製程 則是添加移除與加熱技術，將光罩上的電路設計圖轉印到晶片上。

反覆這四項流程，最終就會形成晶片。

整個流程中牽涉到各式製造設備，當中又以圖案化製程中需使用的的 EUV 光刻機設備最為重要。

該設備主力供應商各位也不陌生，即為新聞上常見的荷蘭大廠艾司摩爾 (ASML)

為什麼 EUV 光刻機如此重要？ 因為它半導體工藝演進的最大推手

接下來我們就來聊聊 EUV 光刻機在半導體製造中扮演怎麼樣的角色。

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