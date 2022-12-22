盤中速報 - 裕民(2606)急拉2.18%報51.7元，成交4,787張

裕民(2606-TW)近5分K漲速2.18%，22日09:14報51.7元，成交4,787張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

裕民(2606-TW)近5日股價上漲2.59%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.8%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,028 張
  • 外資買賣超：-39,318 張
  • 投信買賣超：+43,484 張
  • 自營商買賣超：-138 張
  • 融資增減：-174 張
  • 融券增減：+301 張

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