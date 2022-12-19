盤中速報 - 裕民(2606)急跌-2.63%報48.3元，成交5,901張

裕民(2606-TW)近5分K跌速2.63%，19日09:49報48.3元，成交5,901張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
裕民(2606-TW)近5日股價上漲5.5%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.66%。台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,507 張
- 外資買賣超：-7,902 張
- 投信買賣超：+15,945 張
- 自營商買賣超：+464 張
- 融資增減：-1,085 張
- 融券增減：+333 張
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AI優化後報酬率
+36.73%
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原投組報酬率
+27.39%
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投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%