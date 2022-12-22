盤中速報 - 雙鴻(3324)急拉2.31%報154.5元，成交456張

雙鴻(3324-TW)近5分K漲速2.31%，22日09:13報154.5元，成交456張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雙鴻(3324-TW)近5日股價下跌10.09%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌3.75%。櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,810 張
  • 外資買賣超：-1,434 張
  • 投信買賣超：+100 張
  • 自營商買賣超：-476 張
  • 融資增減：+134 張
  • 融券增減：-56 張

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