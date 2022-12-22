盤中速報 - 慧洋-KY(2637)急拉2.13%報67.0元，成交6,392張

慧洋-KY(2637-TW)近5分K漲速2.13%，22日09:08報67.0元，成交6,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

慧洋-KY(2637-TW)近5日股價上漲10.2%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.8%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,950 張
  • 外資買賣超：-40,999 張
  • 投信買賣超：+43,389 張
  • 自營商買賣超：+560 張
  • 融資增減：+1,582 張
  • 融券增減：+305 張

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原投組報酬率

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投組標的成分

  • 40%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 10%

    訊映

    4155

  • 10%

    瀚亞巴西基金

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