盤中速報 - 慧洋-KY(2637)急拉2.13%報67.0元，成交6,392張

慧洋-KY(2637-TW)近5分K漲速2.13%，22日09:08報67.0元，成交6,392張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
慧洋-KY(2637-TW)近5日股價上漲10.2%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.8%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,950 張
- 外資買賣超：-40,999 張
- 投信買賣超：+43,389 張
- 自營商買賣超：+560 張
- 融資增減：+1,582 張
- 融券增減：+305 張
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AI優化後報酬率
+35.14%
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原投組報酬率
+27.34%
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投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
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