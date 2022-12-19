盤中速報 - 慧洋-KY(2637)急跌-2.02%報63.0元，成交9,349張

慧洋-KY(2637-TW)近5分K跌速2.02%，19日09:48報63.0元，成交9,349張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
慧洋-KY(2637-TW)近5日股價上漲7.15%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.66%。台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,433 張
- 外資買賣超：-8,669 張
- 投信買賣超：+12,430 張
- 自營商買賣超：+1,672 張
- 融資增減：+866 張
- 融券增減：+278 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+37.87%
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原投組報酬率
+28.56%
$12,856
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
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