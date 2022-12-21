迎解封觀光商機 信義房屋再砸3億元在馬國買地將建觀光酒店

房仲業信義房屋 (9940-TW) 繼 2019 年購入馬來西亞沙巴環灘島 201.6 公頃 (60.98 萬坪) 土地，規劃投資開發觀光事業後，今 (21) 日董事會再通過子公司以馬幣 4509.3 萬元 (約新台幣 3.12 億元) 向關係人 TSS 公司購買位於馬來西亞沙巴州吧巴縣 Kg. Pengalat Besar 馬林松 (Melinsung) 臨海土地，面積共約 25.545 公頃 (約 7.72 萬坪)。

信義房屋指出，購買此一土地預計開發做為五星級觀光酒店或渡假村之用，將在 2023 年啟動開發計畫。

沙巴為國際知名旅遊勝地，但經調查該地區高端觀光酒店供應不足，國際知名連鎖酒店品牌亦對沙巴觀光旅遊深具信心與興趣。因應全球疫情趨緩，國際旅遊亦逐漸復甦，信義集團表示，將於取得土地後，於 2023 年積極展開設計規劃，並與國際知名酒店品牌接洽合作事宜。

信義房屋指出，信義集團以房屋仲介事業為核心，跨足上游不動產開發產業，並以「居住」相關產業為連結，基於全球對於生活品質的追求與對休閒旅遊日益看重，而馬來西亞沙巴州自然觀光資源豐富且可及性，具良好發展前景，故將經營觸角延伸至沙巴地區之觀光旅遊事業，並由信義房屋之另一子公司信群公司於 2019 年購得沙巴離島環灘島 (Pulau Mengalum) 大部分土地。

信義房屋指出，由於環灘島的定位將為零碳島的觀光開發，需投入相關海洋及島上復育工作，前置作業期長，開發腳步放緩；此外，考量如藉由於沙巴州本島另擇一地開發興建渡假酒店，於疫情獲得舒緩之際投入興建，未來將可與隔海相望之環灘島連成一氣，共同發展觀光旅遊業務。而開發五星級酒店需要有面積足夠大的土地，經過多處實地考察，部分土地腹地太小或位置不佳，未能尋獲適當土地。幾經評估後，擬向 TSS 購買其位於沙巴本島的馬林松地區一處約 25 公頃的臨海土地。

信義房屋指出，將購入的沙巴 25 公頃的臨海土地，擁有第一排面海景觀，擁有極佳的海景與豐富的海洋生態環境。該土地距離沙巴首府亞庇市中心約 24 公里，途中經過亞庇國際機場，故交通上亦具備便利性，並且與環灘島遙相眺望，兩者相距約為 1 小時船程，未來如將兩者加以整合，對信義集團觀光事業發展將具有效益可期。

目前，台灣房地產相關業投資馬來西亞的包括亞昕 (5213-TW) 在馬六甲投資觀光飯店，而欣陸投控 (3703-TW) 也在吉隆坡投資開發飯店。