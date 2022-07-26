信義房屋上半年稅後純益衰退16% EPS 1.07元

房仲業信義房屋 (9940-TW) 今 (26) 日通過最新財報，第二季稅後純益 3.13 億元，季減 34.38%，年減 36.11%，每股純益 0.43 元，上半年稅後純益 7.91 億元，年減 16.77%，每股純益 1.07 元。

信義房屋第二季營收 32.83 億元，毛利率 25%，季減 0.4 個百分點，年增 0.54 個百分點，稅後純益 3.13 億元，季減 34.38%，年減 36.11%，每股純益為 0.43 元；

信義房屋上半年營收 70.64 億元，毛利率 25.21% 年減 1.28 個百分點，稅後純益 7.91 億元，年減 16.77%，每股純益然 1.07 元。

信義房屋指出，受到美國 3 月中開始持續升息，帶動全台房貸利率節節升高，又遇全球疫情、通膨壓力高漲，在房價相對高點下，整體房市交易冷卻，且門市人員嚴格遵守防疫規定，導致帶看量受到影響。

信義房屋統計，全台各縣市交易均減少，其中新竹及台南交易量大幅減少 3-4 成，主要是去年同期台積電 (2330-TW) 加碼投資台南，南科議題當時水漲船高，今年台南依傍半導體產業的市場買氣減弱不少，加上可售物件有限，兩地交易顯著量縮。