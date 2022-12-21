數位支付成常態 7成台灣人結帳優先選非現金交易

數位支付市場滲透度越來越高，根據萬事達卡今 (21) 日發布《台灣消費者數位金融及支付趨勢調查》，7 成以上的台灣人日常消費時會優先選擇使用數位支付工具付款，過去一年，每 10 個消費者中有 1 人不再以現金支付，顯示民眾對數位支付的高度依賴。

此外，調查也發現，台灣民眾數位支付行為有從消費擴大至繳費的趨勢，和去 (2021) 年相較，透過線上繳納水電瓦斯等日常開支的比例成長 1 倍，其中 61 至 65 歲的銀髮族群的成長比例更達到 3 倍。

隨著數位支付滲入全年齡群眾的生活，消費者在使用支付錢包時有更加集中化的趨勢，也進一步期待電支帳戶的使用在未來將不受地方限制，輕鬆嗶進全世界。

數位支付的趨勢也蔓延到零售業者，包括百貨、超商等零售業者也積極進攻支付市場的推波助瀾，促使消費者下載並註冊新的支付錢包，調查顯示，有 68.1% 的消費者在今年至少註冊一款以上全新的支付錢包，而註冊數達 10 個以上支付錢包的消費者，更較去年成長 5 倍。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，台灣數位支付業者百家爭鳴，民眾雖註冊多個支付錢包，但近 9 成消費者日常使用的支付錢包最多不超過 3 個，利用支付錢包消費每筆金額逾 250 元的消費者也已超過半數，成長幅度近 1 成，顯見消費者對於使用特定支付錢包忠誠度高。

此外，調查中也發現，消費者期待支付錢包用途更廣，也重視商戶是否提供多樣支付選擇，因此如何提升民眾的黏著度與持續擴大支付使用場景，將是各支付業者未來面臨的重要課題之一。

