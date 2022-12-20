逾7成女性對通膨感到不安 不到5成工作自主性強

根據富達投信調查，有 72% 的女性對物價大漲、政局多變的大環境感到不安。在工作、生活與財富三大自主面向中，僅生活 (54%) 與財富 (58%) 有超過一半的女性認為能依照自己的想法來規劃與安排，而在工作上能展現十足自主性的女性只有 43%。

富達投信針對 25 到 54 歲約 1000 名女性進行「2022 台灣女力自主大調查」，53% 的女性認為有責任成為家人的依靠，但近 6 成女性（58%），同時扮演 2 種以上角色，必不斷變換角色，26% 更認為無法照自己想法完成職涯上想做的事，顯見對工作與生活的安排，需要更彈性、效率的規劃。

在健康方面，51% 女性表示通常會等到身體忍受不了才就醫；每年會固定檢康檢查的比例不到 3 成 (26.8%)，64% 女性評估，健康沒達到理想平衡狀態。

調查也發現，高達 94% 的女性都有正職或兼職薪資收入，但仍有近 6 成 (59%) 擔憂收入若中斷，將遭受經濟風險的衝擊，因此有 51% 女性表示，感受到來自生活的無形壓力。

另外，調查指出，超過 6 成女性對進修有高度意願，希望透過多元成長，來強化自己在工作上的競爭力，57% 的女性也開始瞭解到重視生活品質有助於提升對生活的滿意度；另有 56% 布局投資收入或被動收入來為自己加薪，降低對財務的不安全感。

富達投信表示，投資是有助增加收益和儲蓄的方式之一，有些人可能因為投資的潛在風險而卻步，但在通膨時代更需要進行投資，從長遠角度規劃，持續性的投資反而有機會在市場波動中掌握契機，爭取穩定的長線回報。

富達投信指出，建議投資規劃可掌握「YES」秘訣，趁年輕「Youth」及早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，學習簡單且容易實行的方式「Easy way」，透過長期紀律的投資和儲蓄「regular Saving」，發揮時間和複合效益的累積，朝個人財務目標邁進，成就在經濟上更獨立。

