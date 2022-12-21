持續抄底 女股神連續5日買入特斯拉

特斯拉 (TSLA-US) 股價週二 (20 日) 收跌 8.05% 至 137.80 美元，多家券商近期也陸續下調特斯拉目標價。然而，「女股神」伍德 (Cathie Wood) 執掌的方舟投資 (ARK Investment) ，已經連續 5 日抄底買入特斯拉。

伍德旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 自上週三以來買入超過 1.9 萬股特斯拉股票，價值超過 260 萬美元，目前特斯拉是該基金第三大持股，比重為 7.44%。

特斯拉近期持續承受巨大賣壓，因為投資人擔憂馬斯克對推特的關注，可能會影響特斯拉營運。特斯拉週一首次於 2 年來跌破 150 美元，分析師認為，這是測試投資信心的關鍵價位。

特斯拉在本季的跌幅目前已經高達 48% 以上，很可能將成為史上表現最糟的一季，超越今年第二季 37.5% 的跌幅。今年 12 月份的跌幅也達到 29%，也可能成為有紀錄以来最糟的月份，超越 2010 年 12 月 24.6% 的跌幅。

Evercore 分析師近日發布的報告，將特斯拉目標價自 300 美元大砍至 200 美元。

自去年 10 月收購推特以來，馬斯克已賣出數十億美元的特斯拉股票，且沒有表態是否還會繼續賣股，Evercore 分析師表示，這是特斯拉目標價遭到下修的其中一項因素。

報告還指出，除了中國成長陷入停滯，馬斯克近來頻頻發表右翼言論，也會傷害到特斯拉的品牌價值，這些都加劇了投資人對股價的擔憂。