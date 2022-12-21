〈鉅亨幣圈日報〉消息人士：馬斯克正積極為推特尋找新任CEO

〈鉅亨幣圈日報〉20221221

宏觀市場表現：全球加密貨幣市值為 NT$24.94, 在過去一天中增加 10.73%。市佔率: 比特幣: 40.0% 以太幣: 18.3%（數據來源：CoinMarketCap）

指標幣種：BTC 現報價格 16864.81 美元，24 小時下跌 0.33%；ETH 現報價格 1211.71 美元，24 小時內下跌 0.45%（數據來源：幣安。幣價截至編輯撰稿時。）

當前恐慌與貪婪指數：26（24 小時前爲 29），等級爲恐慌。

注：數值越小，表示群衆對於市場越悲觀，市場情緒恐慌。數值越大，表示群衆對於市場越樂觀，市場情緒貪婪。0 至 24 爲極度恐慌，25 至 49 爲恐慌，50 至 74 爲貪婪，75 至 100 爲極度貪婪。（數據來源：Alternative.me）

當前比特幣 - 皮勒乘數 [Puell Multiple]: 0.53，白色區間 (詳情見附圖)

注：皮勒乘數計算「當前礦工營收和過去 365 天平均的比值」 公式如下：皮勒乘數 = 礦工收益（新發行比特幣市值）/ 365 天移動平均礦工收益（皆以美元計價）若皮勒乘數遠低於 1，表示礦工利潤增長的動能不足，價格將探底，高機率出現價格底部 (綠色區域)；反之，皮勒乘數大於 1，則表示礦工仍有利潤增長的動能，價格將上升，高機率出現價格頂部 (紅色區域)。(數據來源：lookintobitcoin.com)

幣圈要聞：

1. 安永：意識到 QuadrigaCX 冷錢包中比特幣被轉移，仍未找到相關私鑰

2. Celsius 收到多份收購其零售平台和挖礦業務的報價，下月將宣布是否出售

3. Uniswap 與 MoonPay 達成合作，支持用戶使用信用卡或借記卡購買加密資產

4. Gemini：正調查應用程序恢復問題，已進入維護模式

5. Binance 加入美國數字商業商會執行委員會

6. SBF 已簽署引渡美國文件！高管：FTX 仍有「超 10 億美元」現金

7. 消息人士：馬斯克正積極為推特尋找新任 CEO

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