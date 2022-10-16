軟板上游材料總體需求不振 台虹、亞電今年營收面臨衰退

今年以來消費性電子需求持續走弱，軟板上游產業受影響程度大，軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹 (8039-TW)、亞電 (4939-TW) 及聚醯亞胺薄膜 (Polyimide Film，PI) 供應商達邁 (3645-TW) 第三季都走入旺季不旺走勢，第四季進入淡季影響下，全年可能面臨衰退。

台虹 9 月營收 8.7 億元、月增 8.57％、年增 0.74％，第三季營收 23.72 億元，季增 2.9%，年減 11.69%，累計前 9 月營收 68.6 億元、年減 5.5%。台虹主要受惠美系新機推出，首批拉貨動能穩健，帶動 8、9 月營收較 7 月回升，但中系軟板廠的需求仍然疲軟，同時，PC、NB、平板等消費性電子產品面臨去庫存壓力，導致總體需求仍不振。

台虹第四季進入需求淡季影響，法人估台虹 2022 年全年營收可能較去年的 94.05 億元衰退。

台虹將投資 3500 萬美元在泰國取得 1.4 萬坪土地並興建軟性銅箔基板，預計 2024 年上半年進入量產，鎖定當地日商藤倉、旗勝及在越南的住友等軟板廠需求，搶進泰國汽車供應鏈。台虹此一赴泰國新投資計畫，是台虹在兩岸投資外，在全球布局又跨出一大步，也是繼 2018 年由江蘇昆山推進向如東縣投資設廠後，另一個大舉投資動作。

亞電前 9 月營收 12.73 億元，年減 12.98％。公司對第四季營運仍維持審慎看待，主要係中國內需疲軟、消費性電子庫存仍高，從訂單與下游客戶回饋來看，電子供應鏈拉貨力道明顯放緩，尤其中國手機市場大幅下修。亞電評估，此波電子業庫存調節，預計會到 2023 年第一季。

在生產布局部份，亞電東台廠已正式啟用量產，並陸續取得客戶生產資格認證，公司明年目標為昆山、東台兩廠可做到完全無縫接替生產，得增加彈性調度空間，同時兩廠均已完成太陽能板裝設作業，確保產線用電的基本需求。