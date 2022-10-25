台虹匯兌挹注 前三季純益年增12% EPS 3.3元

消費性電子需求持續走弱，軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹 (8039-TW) 第三季營運旺季不旺，今 (25) 日並公布財報，前三季受匯兌利益 3 億元挹注下，稅後純益 6.91 億元，年增 12.09%，每股純益 3.3 元。

台虹第三季營收 23.72 億元，毛利率 25.01%，季減 1.1 個百分點，年增 0.63 個百分點，以匯兌利益爲主的其他利益爲 1.13 億元，稅後純益 2.57 億元，季增 14.17%，年增 4.09%，每股純益 1.23 元。

台虹前三季營收 68.61 億元，毛利率爲 24.46%，年增 0.39 個百分點，以匯兌利益爲主的其他利益約 3 億元，稅後純益 6.91 億元，年增 12.09%，每股純益 3.3 元。

台虹第四季進入淡季，法人今年營收可能較去年 94.05 億元衰退。

台虹將投資 3500 萬美元，在泰國取得 1.4 萬坪土地並興建軟性銅箔基板，預計 2024 年上半年量產，鎖定當地日商藤倉、旗勝及在越南的住友等軟板廠需求，搶進泰國汽車供應鏈。

台虹赴泰國投資，是在兩岸投資外，在全球布局又跨出一大步，也是繼 2018 年由江蘇昆山推進向如東縣投資設廠後，另一個大舉投資動作。