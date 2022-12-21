〈能源盤後〉中國疫情升溫 但美元走跌支撐 原油波動收高

原油期貨價格週二 (20 日) 波動收高，係因交易者正觀測中國放寬防疫限制後，確診病例激增的情形，同時美元走疲提供原油支撐力。

與此同時，由於美國天氣預報氣溫回暖，天然氣期貨價格經歷週一暴跌 11% 後，週二延續跌勢。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 90 美分或 1.2%，收每桶 76.09 美元。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 85 美分或 1.1%，收每桶 76.23 美元，此為交易最活躍 WTI 期貨。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 19 美分或 0.2%，收每桶 79.99 美元。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.2228 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 3.0589 美元。

1 月交割的天然氣價格下跌 9%，收每百萬 Btu 5.326 美元。

市場推動力

中國嚴格的防疫政策曾削弱全球最大能源消費國對原油的需求，而放寬防疫限制被視為長期利多，但感染激增和對大量死亡人數的擔憂抵消了最初的樂觀情緒。

SPI 資產管理公司總經理 Stephen Innes 表示：「經過多頭部位延長平倉後，倉位更加平衡，石油交易商慢慢重拾看漲情緒，這主要是基於中國逆轉清零政策，儘管存在所有經濟擔憂和衰退炒作，但石油仍可持續逢低找到買家，證實石油是全球最需要到大宗商品之一。」

「但令人擔憂的第二波和第三波 Omicron 確診潮影響需求，並持續抑制強勁的投機收益，也令中國近期更廣泛的經濟預測承壓，更不用說年底流動資金的問題，讓許多交易者更難以動彈。」

在日本央行擴大日本 10 年期公債殖利率範圍後，日圓上漲，美元兌主要貨幣下跌，ICE 美元指數下降 0.7%。美元走疲有助支撐原油價格，因為這會對使用其他貨幣的用戶來說更便宜。

拜登政府上週五宣布 2 月將購入 300 萬桶原油，以回填戰略石油儲備 (SPR)，此消息也提供原油基本面支撐力。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示：「美政府 10 月就已宣布，一旦 WTI 價格處於或低於每桶 67-72 美元的區間，就會進行購買。雖然近月 WTI 原油期貨價格目前有點高於此水準，但約莫一年後或更晚交割的 WTI 原油期貨價格已經介於甚至低於此價格範圍。就算在需求擔憂情緒存在的情況下，市場對回補 SPR 的預期仍可能會阻止 WTI 價格進一步下滑。」

與此同時，美國天然氣期貨經週一暴跌後繼續下跌，因為美國國家海洋和大氣局 (NOAA) 近期天氣預報顯示，高於平均的氣溫自西部蔓延到中西部。