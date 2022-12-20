〈能源盤後〉中國需求露曙光 原油上漲 美氣溫回暖 天然氣暴跌11%

原油期貨價格周一 (19 日) 收高，係因中國放寬防疫限制後，投資者評估中國需求的長期前景而找到支撐力。

與此同時，由於天氣預報美國大部分地區氣溫將回暖，天然氣期貨價格大幅下跌。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 90 美分或 1.2%，收每桶 75.19 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或 1%，收每桶 79.80 美元。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.1776 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 3.0535 美元。

1 月交割的天然氣價格大跌 11.4%，收每百萬 Btu 5.851 美元。

市場推動力

原油周一價格回升。分析師表示，上周價格走漲，但周五卻大幅下跌，係因此前聯準會 (Fed) 和其他主要央行升息並指示 2023 年利率仍會保持高位，引發全球經濟衰退擔憂。

Ava Trade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告指出：「毫無疑問，需求正受到負面影響，這主要是因為交易者不樂見各國央行處理貨幣政策的做法，然而，並不是所有事情都那麼消極，因為中國誓言對抗其經濟內的所有悲觀情緒，也願意盡力支撐經濟成長。」

中國嚴格的防疫政策曾削弱全球最大能源消費國對原油的需求，而放寬防疫限制被視為長期利多，但隨即浮現的確診潮已引發市場擔憂近期前景。

「展望未來，我們似乎更有可能看到中國人行進一步支持中國經濟增長，北京當局可能放寬所有防疫政策，從而提升油價穩定性。」Aslam 說。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告表示：「由於天氣條件轉看跌，且產量數據持續強勁，有助於改善庫存水準，令今日天然氣期貨價格暴跌。」

她指出，隨著低於正常的氣溫向美國東部和南部遷移，美國國家海洋和大氣局 (NOAA) 近期天氣預報顯示，高於平均的氣溫自西部蔓延到中西部。更甚者，即將進入美東的寒冷溫度在邁向新的一年之際將逐漸消退，令強勁的庫存水準再次成為市場焦點。