〈希華營運展望〉海外OEM客戶獲利貢獻大 明年續擴大美國市場

希華 (2484-TW) 今年前三季稅後純益達 6.79 億元，年增 1.32 倍，每股純益 4.26 元，在產品應用別方面，今年前三季來自 OEM 的營收比重大幅由去年同期的 25% 提升到今年的 32%，公司指出，來自紐西蘭、德國兩大重要 OEM 客戶對於毛利率的貢獻優於平均毛利率，明年將持續開發美國 OEM 市場。

頻率元件廠希華今 (20) 日由總經理曾榮孟主持召開法人說明會，希華所提出的前三季合併營收客戶區域別分布來看，台灣由 2021 年同期的 41% 降至 30%、歐洲由 19% 上升至 24%、中國從 19% 降至 16%、美國 7% 增至 11%、全球性電子大型代工廠由 7% 上揚至 10%。日韓由 6% 到 8%、其他 1%。

同時，由產品應用別來看，OEM 從 25% 攀升至 32%、網通從 33% 降至 28%、PC / 消費性電子 14% 增至 15%、物聯網 / 穿戴裝置 / 模塊持平於 13%、行動通訊 12% 降至 9%、車用維持在 3% 水準。

希華紐西蘭、德國的兩大重要 OEM 客戶包括紐西蘭 Rakon 公司及合作更久的德國 Jauch Quartz GmbH， 2022 年來自 Jauch Quartz GmbH 的下單量加大，因此大幅抬升 OEM 類別的比重提高到 32%。

看準海外 OEM 客戶出貨產品的毛利率貢獻度優於平均毛利率之下，希華在明年將持續開發美國 OEM 市場並提出「重返美國」的目標，預估將 OEM 的比重進一步提高到營收比重的 35%。

希華與紐西蘭 Rakon 公司 2017 年進行策略結盟，除了股權合作，希華並藉此開拓航太、衛星、軍工等產業應用領域，同時，Rakon 可取得希華在台生產的溫度補償石英元件 (TCXO)；目前希華每月供貨 Rakon 超過 200 萬顆 TCXO 產品。

希華 2022 年前三季營收 25.9 億元，毛利率 38.36%，年增 11.28 個百分點，稅後純益 6.79 億元，年增 1.32 倍，每股純益達 4.26 元。