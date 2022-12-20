大潤發春節暖身優惠開跑 祭最高15.5%回饋搶送禮商機

為提前搶攻春節商機，大潤發今 (20) 日宣布將推出春節暖身優惠活動，在聖誕節 12/24-12/25、跨年 12/31-2023/1/1 兩個周末，單日單筆消費滿 2,000 元 (含) 送 9 折現金抵用券，單筆消費最高回饋 5000 元現金抵用券；同時，大潤發 21 家門市明日起將開通使用全支付，活動期間內消費者以全支付單筆消費滿千，還可獲贈全點 100 點，整體優惠最高可享 15.5% 回饋。

大潤發看好年節購物需求，於 12/24-12/25、12/31-2023/1/1 推出單日單筆消費滿 2,000 元 (含) 送 9 折現金抵用券，每人每卡各限領 1 次，單筆消費最高回饋 5,000 元現金抵用。

同時，大潤發與全支付結合集團資源，明日起旗下 20 間門市和 1 間鮮食集全面開放使用全支付，為歡慶上市，12/21-2023/01/17 使用全支付付款，單筆消費滿千送全點 100 點，等同於 100 元，每一帳號限享一次優惠，數量有限，贈完為止。

全聯表示，期望擴大連鎖量販通路的使用場域，讓消費者購物方便，並再衝一波全支付新註冊用戶數，達到一加一大於二的加乘效應。

大潤發說明，活動期間使用全支付在大潤發消費最高可享 15.5% 回饋，以活動限定日 4 天來看，單筆消費 2,000 元，可獲得 9 折券，相當於省下 200 元 (10% 優惠)，使用全支付則能回饋全點 100 點，等於 100 元 (5% 優惠)，若同時為大潤發會員，滿 200 元送 1 點發幣，等於再送 10 點發幣，等同於 10 元 (0.5% 優惠)，合併上述優惠最高可享 15.5% 回饋，若有購買指定年菜、酒類、冷凍海鮮等，還可依不同優惠門檻領取額外的大潤發現金抵用券。

即將迎來疫情解封後的第一個春節，大潤發預估消費者將安排出門踏青或者探訪親友，推升禮盒需求，估禮盒整體業績將成長 15%，其中，以餅乾禮盒最受歡迎，而健康意識抬頭下，堅果類、海苔類禮盒近年成長快速，單價高的精華飲品禮盒也相當受青睞。

為更多元滿足消費者需求，大潤發今年也新增中高價的肉乾禮盒以及 200-300 元入門價的餅乾禮盒。

針對酒類禮盒，大潤發祭出抽獎送好禮與滿額贈現金抵用券優惠，12/22-2023/1/23 會員於全館酒類商品消費單筆滿 999 元即可獲得抽獎機會，幸運者可把 999 純金壹台兩，相當於市價 69,700 元的大禮帶回家，同時間購買威士忌、白蘭地 Whisky & Brandy，單筆消費滿 2,000 元送 150 元現金抵用券，每卡每日活動期間限領 5 張；購買清酒、梅酒單筆滿 999 元送 100 元現金抵用券，每卡每日活動期間限領 5 張。

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