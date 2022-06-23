達麗收益型不動產「岡山樂購廣場」開幕 占地1.25萬坪

去年營收首度超越 100 億元大關的達麗建設 (6177-TW)，除在開發、營建業務伸向全台大都會區之外，並且將經營觸角延伸到收益型不動產，集團在北高雄首家結合影城、商場，占地共 1.25 萬坪的「岡山樂購廣場」今 (23) 日正式開幕。

對於「岡山樂購廣場」的開幕，達麗董事長謝志長指出，近年來大岡山地區及橋頭周邊發展迅速，卻 10 年以上沒有大型商場進駐，達麗建設引入美國經營社區商場與秀泰集團在台灣經營商場的經驗，攜手打造一個具有時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物廣場。

謝志長指出，「岡山樂購廣場」正式開幕後，岡山居民看電影與購物不用再跑大老遠，不只能完善大岡山居民的生活機能，也讓高雄時尚版圖向北拓展，更創造了 1100 名就業機會。並且在捷運的帶動下，帶入不斷的人潮與商機，加上鄰近已經有許多重大建設及科技大廠聚集，南部半導體產業「S」廊帶逐漸成形，引領產業新未來。

高雄「岡山樂購廣場」由達麗子公司－達麗米樂與秀泰影城合作經營，總投資金額超過 20 億元，達麗米樂由謝志長長子謝岱杰出任董事長。謝岱杰指出，「岡山樂購廣場」結合各類流行時尚品牌，3C 科技、兒童親子樂園及大型生活主題店，擁有流行時尚、餐飲風格、電影文化三大元素組成；5 月 26 日啟動試營運至今，入店人數已超過 20 萬人。

高雄「岡山樂購廣場」達 1.25 萬坪，結合流行時尚、餐飲風格、電影文化三大元素組成。(鉅亨網記者張欽發攝)

達麗 2021 年營收突破 100 億元，除今天開幕的「岡山樂購廣場」收益型不動產之外，採取全台布局之下，未來推案模式仍採預售為主，未來 5 年入帳個案將達 750 億元，等於每年都有超過 100 億元入帳挹注；推案量方面，未來 5 年推案總坪數 20 萬坪，案量約達 660 億元左右。