盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.18%報79.5元，成交14,170張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.18%，20日10:04報79.5元，成交14,170張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬海(2615-TW)近5日股價上漲9.96%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.46%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,433 張
- 外資買賣超：-106 張
- 投信買賣超：+3,203 張
- 自營商買賣超：+1,336 張
- 融資增減：+1,690 張
- 融券增減：-502 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.82%
$13,182
原投組報酬率
+24.09%
$12,409
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%