盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.18%報79.5元，成交14,170張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.18%，20日10:04報79.5元，成交14,170張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬海(2615-TW)近5日股價上漲9.96%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.46%。台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,433 張
  • 外資買賣超：-106 張
  • 投信買賣超：+3,203 張
  • 自營商買賣超：+1,336 張
  • 融資增減：+1,690 張
  • 融券增減：-502 張

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