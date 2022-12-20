盤中速報 - 華城(1519)急跌-2.22%報48.45元，成交2,667張

華城(1519-TW)近5分K跌速2.22%，20日09:34報48.45元，成交2,667張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價下跌1.14%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌0.34%。台灣加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,037 張
  • 外資買賣超：+3,136 張
  • 投信買賣超：-1,921 張
  • 自營商買賣超：+822 張
  • 融資增減：-659 張
  • 融券增減：-73 張

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