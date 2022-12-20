盤中速報 - 欣興(3037)急跌-2.3%報128.0元，成交31,251張

欣興(3037-TW)近5分K跌速2.3%，20日09:32報128.0元，成交31,251張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣興(3037-TW)近5日股價下跌6.33%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.11%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14,189 張
- 外資買賣超：-5,203 張
- 投信買賣超：-7,657 張
- 自營商買賣超：-1,329 張
- 融資增減：+533 張
- 融券增減：+274 張
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AI優化後報酬率
+19.84%
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原投組報酬率
+14.61%
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投組標的成分
40%
2014
20%
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20%
2441
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