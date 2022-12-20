盤中速報 - 健亞(4130)急跌-2.99%報37.2元，成交2,585張

健亞(4130-TW)近5分K跌速2.99%，20日09:06報37.2元，成交2,585張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲31.32%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.94%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,162 張
- 外資買賣超：+2,162 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,189 張
- 融券增減：+625 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.08%
$12,308
原投組報酬率
+18.01%
$11,801
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%