盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.68%報40.35元，成交8,595張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.68%，19日09:10報40.35元，成交8,595張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲40.15%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.69%。櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,283 張
- 外資買賣超：+3,223 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+60 張
- 融資增減：+2,883 張
- 融券增減：+605 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.81%
$13,581
原投組報酬率
+27.00%
$12,700
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%