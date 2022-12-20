盤中速報 - 恆大(1325)股價拉至漲停，漲停價29.25元，成交7,087張

恆大(1325-TW)20日11:06上漲2.65元，股價漲停報29.25元，委買91張、委賣319張，成交7,087張。

主要業務為各類不織布之產銷。所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數近5日下跌1.23%。

恆大(1325-TW)近5日股價上漲12.47%，台灣加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-27 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+43 張
  • 融券增減：-7 張

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