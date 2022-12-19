〈財委會質詢〉立委質疑臉書、抖音涉嫌逃漏稅 財長允諾從嚴查核

針對網路交易的《稅籍登記新制》將在明 (2023) 年元旦實施，朝野立委質疑，部分民眾在臉書 (Facebook) 下廣告卻沒拿到發票，以及抖音恐涉及逃漏稅，對此財政部長蘇建榮允諾會嚴加查核，其中抖音是否在台有逃漏稅情事，也會在 3 個月內提交報告。

立法院財委會今 (19) 日審查貨物稅條例修正草案，蘇建榮受邀列席備詢，並針對社群平台商業營利行為的繳稅議題作上述回覆。

國民黨立委賴士葆質詢時說，國稅局對台灣本土電商課稅毫不手軟，但對境外電商態度卻是軟趴趴，而且目前境外電商包括 Google、Yahoo 都依規定開立統一發票，唯獨 FB 針對個人下廣告沒開發票，5 年來逃漏稅恐高達上億元，質疑財政部對 FB 有輕放之虞。

對此，蘇建榮答詢時指出，FB 目前對於企業下廣告的部分有申報，但對個人則是採取不扣繳的方式，強調所有境外電商在台繳稅情況，全都由台北國稅局查核中。

賦稅署署長許慈美補充說明，FB 針對個人在網路上消費這部分都會開立雲端發票，也會報繳營業稅或營所稅，但以個人名義在 FB 刊登廣告屬營利事業，因支付方式是個人刷卡支付，FB 認定是 B2C 的行為而不予扣繳。

但許慈美也說，如果是個人替公司或機關團體刊登廣告，這部分已由台北國稅局查核中。

另外，民進黨立委鍾佳濱質詢時說，來自中國大陸的社群軟體抖音 (TikTok) 在台有行銷營利行為，但卻因沒有登記稅籍因此無法課稅，主張財政部應徹查抖音在台涉及逃漏稅的情況。對此，蘇建榮則允諾，會在 3 個月繳交調查報告。