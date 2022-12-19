盤中速報 - 國光生(4142)急拉2.48%報37.35元，成交547張

國光生(4142-TW)近5分K漲速2.48%，19日09:19報37.35元，成交547張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國光生(4142-TW)近5日股價下跌2.47%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.89%。台灣加權指數下跌1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,685 張
- 外資買賣超：-1,710 張
- 投信買賣超：-16 張
- 自營商買賣超：+41 張
- 融資增減：+27 張
- 融券增減：-3 張
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投組標的成分
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