盤中速報 - 國光生(4142)急跌-2.28%報36.5元，成交475張

國光生(4142-TW)近5分K跌速2.28%，14日09:08報36.5元，成交475張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國光生(4142-TW)近5日股價上漲1.37%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-907 張
- 外資買賣超：-881 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：-21 張
- 融資增減：+84 張
- 融券增減：-8 張
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投組標的成分
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20%
3587
10%
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