亞泥舉辦「2022 山・市集」 四大主題串聯太魯閣在地文化

亞泥 (1102-TW) 攜手同屬遠東集團的徐元智先生紀念基金會、元智大學藝術設計系，本周末在太魯閣族文創產業園區，舉辦首場「2022 山・市集」活動，結合在地攤商、音樂、展覽以及導覽，讓遊客一邊感受太魯閣絕美的山和水，一邊體驗部落生活的慢步調。

「2022 山・市集」以四大主題串聯太魯閣文化，分別是「山・市集」、「谷・樂季」、「溪・展覽」、「人・導覽」。主辦單位精選出 23 家在地攤商，有傳統編織、創意藤編、陶藝木雕、特色料理等，豐富多元的內容呈現充滿花蓮味的生活，許多年輕的二代傳人更主動參加這次市集，讓文化傳承增添更多新氣象。

負責策畫的元智大學藝術設計系系主任兼所長陳冠華表示，所帶領的學生團隊，從 2020 年起成立「Truku 工作營」，深入花蓮縣秀林鄉富世村，進行教堂測繪、以及部落訪談與記錄，從學習文化技藝、整理部落街區、到設計閒置空間，師生們充分感受到部落生活的美好，因此結合遠東集團資源，舉辦這場大型活動，讓更多人也能被部落美學所感動。

秀林鄉長王玫瑰出席致詞時，也對這場活動的精心設計與規模表示感動，強調希望未來能結合鄉公所的資源，愈做愈大，成為秀林鄉與部落具有代表性的年度盛事。

活動現場還有十一個表演團體輪番演出，除了有當地第十代巫醫何盈暉，以祈福儀式開場外，還有教會與樂團的傳統歌曲舞蹈表演，第 17 屆臺灣原創流行音樂大獎原住民組首獎的一好 ‧ 屴夯，同樣會帶來當地歌謠，讓平日傳唱在部落大街小巷的動人樂曲，能傳遞到所有民眾的心中。

至於「溪・展覽」部分，則是透過宗教信仰、山下生活日常，彩繪太魯閣、以及工作營的兩年成果，帶大家發掘部落方方面面最樸實精彩的面貌；「人・導覽」則是藉由豐富且深度的導覽解說，帶領有興趣的民眾，走進壯麗的山景溪流，理解部落的傳說故事與歷史記憶。

亞洲水泥公關經理蔡祐吉則提到，亞泥於今年二月完成諮商同意投票後，正積極落實二十一大項、友善原住民族朋友的利益分享機制，其中，地方創生也是亞泥念茲在茲的承諾事項之一，透過這次的活動，希望能夠讓更多來自台灣各地的民眾，在進入太魯閣國家公園之前，先走入部落看看逛逛，體會強韌的原住民精神和獨特的在地美學，幫助更多觀光資源挹注到部落生活中。