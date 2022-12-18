外銷訂單恐連三黑、中研院發布明年經濟展望 本周大事預告

經濟部統計處周二 (20 日) 將公布我國 11 月外銷訂單統計結果，預估值落在 540-560 億美元，呈現連三黑，而中研院周四 (22 日) 也將發布明年台灣經濟情勢展望，由於全球仍壟罩在經濟衰退的風險下，外界高度關注中研院對明年景氣看法；以下是本周大事預告：

經濟部統計處周二公布 11 月外銷訂單 估連三黑

經濟部統計處 20 日將公布我國 11 月外銷訂單統計結果，由於去年比較基期較高，加上今年全球整體經濟景氣迎來逆風，統計處先前就預期，11 月外銷訂單金額將落在 540-560 億美元，月減 2.5% 到月增 1.1%，但將連 3 個月負成長，年減幅估落在 14.5%-17.6%。

除外銷訂單數據外，經濟部統計處 23 日也將公布 11 月工業製造業生產指數、批發零售餐飲營業額統計，同樣反映市場需求放緩，統計處預估 11 月製造業生產指數將落在 127.85-131.85，呈現年減 5.9%-8.8%，為連三黑。

至於與內需市場連動的批發零售餐飲營業額方面，統計處認為，11 月批發業將進入耶誕節、元旦鋪貨旺季，不過反映全球消費動能走弱、客戶庫存調整，營業額估低於 10 月水準並將年減 1.8%-4.8%，零售業則因假日天數較少，估將呈現月減、年持平走勢，年增幅落在 - 1% 到 2%，至於餐飲業則可望保持成長，估年增 13.3%-16.3%，凸顯聚餐、宴會等活動需求增加。

中研院周四舉行 2023 年台灣經濟情勢總展望記者會

中研院周四 (22 日) 將發布明年台灣經濟情勢展望，回顧前一次中研院預估是在今年 7 月，由於當時全球通膨居高不下，加上台灣受本土疫情衝擊，中研院將台灣今年 GDP 成長預估下修至 3.52%，在物價方面，也預估全年 CPI 將年增 3.16%，WPI 成長率更高達 11.31%，外界關注此次是否再度調整。

展望明年，多數廠商現階段對明年均相對保守審慎，央行日前召開理監事會議時，也同步下修我國今明年 GDP 預估值至 2.91%、2.53%，較上一季的預估值 3.51%、2.9% 再下修 0.6、0.37 個百分點，且均無法「保 3」，也低於主計總處預估值 3.06%、2.75%。