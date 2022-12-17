〈熱門股〉IP族群輪番漲 M31周漲逾1成寫歷史新高價

IP 族群近來獲市場青睞，M31(6643-TW) 看好在美系客戶大量採用先進製程 IP 下，明年營運估維持成長態勢，資金也持續卡位，帶動本周股價一度衝上 582 元，改寫歷史新高價，週五終場回檔修正，周漲幅約 11%。

M31 表示，3 奈米 IP 已進入研發階段，因此不會如往年般大幅提列 EDA tool 費用，營業費用相對穩定，隨著營收不斷放大，有助獲利顯著跳升。

展望後市，M31 受惠明年北美客戶對先進製程的需求持續強勁，加上因應英特爾 (INTC-US) 晶圓代工服務 (IFS) 開發的 IP 以及 EDA 等系統工具，都可望在明年開花結果，營收可望再迎來強勁成長。