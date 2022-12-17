〈熱門股〉IP族群輪番漲 M31周漲逾1成寫歷史新高價

M31示意圖。(鉅亨網資料照)TagM31IP英特爾晶圓代工EDAIP 族群近來獲市場青睞，M31(6643-TW) 看好在美系客戶大量採用先進製程 IP 下，明年營運估維持成長態勢，資金也持續卡位，帶動本周股價一度衝上 582 元，改寫歷史新高價，週五終場回檔修正，周漲幅約 11%。 M31 表示，3 奈米 IP 已進入研發階段，因此不會如往年般大幅提列 EDA tool 費用，營業費用相對穩定，隨著營收不斷放大，有助獲利顯著跳升。 展望後市，M31 受惠明年北美客戶對先進製程的需求持續強勁，加上因應英特爾 (INTC-US) 晶圓代工服務 (IFS) 開發的 IP 以及 EDA 等系統工具，都可望在明年開花結果，營收可望再迎來強勁成長。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+16.18%$11,618原投組報酬率+6.43%$10,643投組標的成分40%來頡679920%健亞413020%精確316210%陽明260910%群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)延伸閱讀〈焦點股〉晶片禁令影響有限 世芯-KY、M31飆漲停〈焦點股〉M31展望正向強攻漲停 矽智財概念股歡呼M31 10月EPS 2.26元 前10月賺近一股本 超越去年全年相關貼文