〈貴金屬盤後〉主要央行升息打壓 金價本周跌0.6%

〈貴金屬盤後〉主要央行升息打壓 金價本周跌0.6% (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉主要央行升息打壓 金價本周跌0.6% (圖:AFP)

黃金期貨周五 (16 日) 收高，但本周周線美國聯準會 (Fed) 升息並暗示 2024 年才有可能降息而收黑。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 12.40 美元或 0.7%，報每盎司 1800.20 美元。
  • 黃金期貨本周下跌 0.6%。

美國銀行財富管理的資深投資策略師 Rob Haworth 說，本周的一開始，金價因美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅趨緩、Fed 可能很快結束升息而上漲，周二一度漲至 6 月以來最高點，但 Fed 周三鷹派的聲明，讓投資人提高終點利率預測，並使金價再度受到打壓。

反映與會官員預測的利率點狀圖顯示，Fed 可能把保持 5% 以上的利率直到 2024 年。

展望前景，Haworth 表示，高利率仍將是黃金的逆風。黃金本身並不孳息，然而當 Fed 升息，美元和美債殖利率都會上揚，因而降低黃金作為美元避險不孳息工具的魅力。

儘管如此，金價今年仍展現韌性，並未重演 2013 年崩盤的歷史，也比股債投資組合表現好。

Haworth 相信，黃金具有分散資產配置的特性，可望在新的一年吸引投資人目光。他說：「黃金 1 月通常有強勁的上漲表現，主要拜兩因素所賜，一個是季節性的資產再平衡，另一個因素是中國 1 月農曆年，後者已經成為一年當中黃金買氣最旺的節慶。」

但工業金屬今年可能收黑，例如銅礦。

CFRA 研究公司股市分析師 Matthew Miller 則是看多工業金屬，對貴金屬為持平甚至略為看空。他說：「只要實質殖利率為正而且持續上升，貴金屬就有可能表現不佳。」

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨上漲 2 美分或 0.1%，報每盎司 23.328 美元，本周下跌 1.6%。
  • 3 月交割的銅期貨大致持平，報每磅 3.7615 美元，本周下跌 3%。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 13.20 美元或 1.3%，報每盎司 1000 美元，本周下跌 3.5%。
  • 3 月交割的鈀金期貨挫跌 107 美元或 5.9%，收每盎司 1706.60 美元，本周共重挫 13%。

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