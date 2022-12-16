〈智崴展望〉董座：飛行劇院將成遊樂園必備設施 同步擴大內容業務

智崴 (5263-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長歐陽志宏表示，公司今年推出中低階價位 O-ride 設備，客戶採購意願高，看好未來飛行劇院成為遊樂園必備設施，帶動營運起飛，同時，也將聚焦劇院內容，擴大與日本動漫 IP 合作，搶食龐大動漫商機。

歐陽志宏指出，目前全球 4012 座遊樂園中，雲霄飛車滲透率已達 150%，意味著每座遊樂園搭配一座以上雲霄飛車，飛行劇院目前滲透率雖僅 1.5%，不過近幾年建置數量大幅增加，銷量皆呈現雙位數成長。

歐陽志宏表示，隨著消費者媒體 / 遊戲需求改變，飛行劇院潛在商機龐大，營運效率也比雲霄飛車更高，透過新穎內容能吸引更多消費者，也引起許多遊樂園業者關注。

歐陽志宏提到，公司持續與樂高 (LEGO) 遊樂園緊密合作，目前樂高旗下樂園已有 8 成規劃智崴的飛行劇院，公司訂單中也有 6 成來自新樂園客戶。

因應目前飛行劇院成本仍高於雲霄飛車，智崴提出兩大解決方案，一為提供組合式影院建物的服務，二為開發中低階價位設備，其中今年發表的 O-ride，建置成本已與雲霄飛車相同，可望提升客戶採用意願，提高市場滲透率。

歐陽志宏說，近三年 O-ride 訂單比重已達到 3 成，同時新產品毛利率也能保持 5 成水準。

歐陽志宏進一步提到，擴大內容廣度也能提高飛行劇院滲透率，藉由授權模式提高影片效益，目前內容業務營收占比約 15%，隨著未來影院數量提升，內容營收貢獻度也會更高。

歐陽志宏說，公司也和日本講談社 (KODANSHA) 合作，將知名動漫 IP 導入飛行影院，近幾年也推出進擊的巨人與攻殼機動隊等內容，吸引動漫迷客群。