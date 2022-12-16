電子股倒地 台股放量重挫205點收14528點 周線連2黑

美國聯準會放鷹，市場對經濟衰退的擔憂升溫，美股周四全面重挫，台股今 (16) 日也湧現賣壓，電子股跳水，金融、傳產也無力，不過，航運股扛起多頭大旗，貨櫃三雄強勢走高，仍不敵賣壓，加權指數終場下跌 205.58 點或 1.4%，收在 14528.55 點，成交值 2974.88 億元，為 1 個月以來的最大量。台股周線連 2 黑，本周累計下跌 176.88 點。

櫃買指數終場下跌 2.74 點或 1.45%，收在 186.56 點，成交值 577.76 億元。上市櫃成交值 3552.64 億元。

費半指數周四重摔逾 4%，台股半導體族群應聲倒地，台積電一度跌至 465.5 元，終場跌幅收斂至近 2%，收在 471 元；聯發科賣壓沉重，終場重挫 3%，收在 660 元；大立光、國巨、瑞昱、台達電、南亞科、研華等電子指標股均震盪走低。ABF 載板雙雄南電、欣興湧現賣壓，分別下跌超過 5%、4%。

航運族群方面，貨櫃三雄強勢走高，其中萬海大漲逾 8%，長榮、陽明也有 4% 左右的漲幅，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、中航等漲勢也相當強勁，台驊投控勁揚逾 4%，航空雙雄則遭調節，華航跌逾 1%。上市航運類股指數終場逆勢上張 2.89%。

國境解封，國旅市場回溫，台股觀光類股中的旅行社族群近來獲多頭追捧，昨天多檔亮燈漲停後，今日陷入多空交戰，雄獅從大漲 8% 急殺至重挫 8%，終場成交量高達 4.8 萬張，鳳凰、五福、山富、易遊網等同步爆量翻黑，搶短買盤紛紛下車，燦星旅則漲停打開，收漲 8.4%。

生技股也成為資金避風港，松瑞藥、台耀、強生、美德醫療 - DR 均亮燈漲停，益得、健亞、中化、中化生、南光、杏輝等均獲得資金點火。