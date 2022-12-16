〈焦點股〉搶短買盤下車 旅行社股翻黑急殺 雄獅爆巨量

〈焦點股〉搶短買盤下車 旅行社股翻黑急殺 雄獅爆巨量。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉搶短買盤下車 旅行社股翻黑急殺 雄獅爆巨量。(鉅亨網資料照)

國旅市場回溫，緊接著迎接耶誕、跨年、農曆春節、元宵等重大節日，台股觀光類股中的旅行社族群近來獲多頭青睞，昨天多檔亮燈漲停後，今 (16) 日陷入多空交戰，雄獅 (2731-TW) 從大漲 8% 急殺至重挫 5%，午盤成交量已達 4.3 萬張，鳳凰 (5706-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW) 等均翻黑，搶短買盤紛紛下車。

台股今日震盪走跌，一度重挫逾 280 點，旅行社族群相對吸金，但只演了半場好戲，雄獅今天盤中一度大漲逾 8%，最高來到 123 元，為 4 年多以來新高，但賣壓隨之出籠，股價跳水急殺逾 6%，最低來到 106 元，振幅高達 15.04%，成交將爆出天量。

鳳凰同樣爆出巨量，盤中一度上漲逾 4%，最高來到 67.6 元，創 2 個多月新高，但隨即翻黑，下挫 4%，振幅達 8.5%。

燦星旅連噴 2 根漲停，達 38.55 元，創 9 年新高，但漲停未能鎖住；五福、山富、易飛網股價也上沖下洗，午盤陸續由紅翻黑。

國境解封，國人瘋出國旅遊，旅行社營運明顯回溫，雄獅 11 月營收 4.96 億元，月增 24.2%，年增 158.8%；累計前 11 月營收 26.46 億元，年增 72%。鳳凰 11 月營收 5342 萬元，月增 316.4%，年增 421.1%；累計前 11 月營收 1.5 億元，年增 9.8%。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.71%

$13,171

原投組報酬率

+24.46%

$12,446

投組標的成分

  • 40%

    撼訊

    6150

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 20%

    連宇

    2482

  • 10%

    華擎

    3515

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞