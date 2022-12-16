〈焦點股〉搶短買盤下車 旅行社股翻黑急殺 雄獅爆巨量

國旅市場回溫，緊接著迎接耶誕、跨年、農曆春節、元宵等重大節日，台股觀光類股中的旅行社族群近來獲多頭青睞，昨天多檔亮燈漲停後，今 (16) 日陷入多空交戰，雄獅 (2731-TW) 從大漲 8% 急殺至重挫 5%，午盤成交量已達 4.3 萬張，鳳凰 (5706-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW) 等均翻黑，搶短買盤紛紛下車。

台股今日震盪走跌，一度重挫逾 280 點，旅行社族群相對吸金，但只演了半場好戲，雄獅今天盤中一度大漲逾 8%，最高來到 123 元，為 4 年多以來新高，但賣壓隨之出籠，股價跳水急殺逾 6%，最低來到 106 元，振幅高達 15.04%，成交將爆出天量。

鳳凰同樣爆出巨量，盤中一度上漲逾 4%，最高來到 67.6 元，創 2 個多月新高，但隨即翻黑，下挫 4%，振幅達 8.5%。

燦星旅連噴 2 根漲停，達 38.55 元，創 9 年新高，但漲停未能鎖住；五福、山富、易飛網股價也上沖下洗，午盤陸續由紅翻黑。

國境解封，國人瘋出國旅遊，旅行社營運明顯回溫，雄獅 11 月營收 4.96 億元，月增 24.2%，年增 158.8%；累計前 11 月營收 26.46 億元，年增 72%。鳳凰 11 月營收 5342 萬元，月增 316.4%，年增 421.1%；累計前 11 月營收 1.5 億元，年增 9.8%。