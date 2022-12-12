盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.02%報70.8元，成交2,702張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.02%，12日09:23報70.8元，成交2,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬海(2615-TW)近5日股價下跌5.91%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌1.18%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,707 張
- 外資買賣超：-8,436 張
- 投信買賣超：-261 張
- 自營商買賣超：-1,010 張
- 融資增減：+1,414 張
- 融券增減：+1,994 張
最新相關新聞
萬海(2615-TW)近5分K漲速2.02%，12日09:23報70.8元，成交2,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬海(2615-TW)近5日股價下跌5.91%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌1.18%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.31%
$12,831
原投組報酬率
+19.87%
$11,987
投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%