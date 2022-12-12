盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.02%報70.8元，成交2,702張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.02%，12日09:23報70.8元，成交2,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬海(2615-TW)近5日股價下跌5.91%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌1.18%。台灣加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-9,707 張
  • 外資買賣超：-8,436 張
  • 投信買賣超：-261 張
  • 自營商買賣超：-1,010 張
  • 融資增減：+1,414 張
  • 融券增減：+1,994 張

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