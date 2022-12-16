盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至28.5元，漲幅達7.95%

熱映(3373-TW)16日09:13股價上漲2.1元，報28.5元，漲幅7.95%，成交201張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價上漲9.09%，櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-234 張
  • 外資買賣超：-234 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+95 張
  • 融券增減：+26 張

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