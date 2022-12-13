盤中速報 - 熱映(3373)股價拉至漲停，漲停價26.7元，成交202張

熱映(3373-TW)13日09:20上漲2.4元，股價漲停報26.7元，委買37張，成交202張。

主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數近5日下跌0.32%。

熱映(3373-TW)近5日股價下跌4.14%，櫃買指數下跌2.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+12 張
  • 融券增減：-1 張

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