盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至28.75元，漲幅達7.68%

熱映(3373-TW)14日09:00股價上漲2.05元，報28.75元，漲幅7.68%，成交543張。
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。
近5日股價上漲8.32%，櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40 張
- 外資買賣超：+40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+96 張
- 融券增減：+10 張
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