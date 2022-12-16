盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.23%報183.5元，成交4,059張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.23%，16日09:07報183.5元，成交4,059張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價上漲7.1%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,950 張
- 外資買賣超：+2,012 張
- 投信買賣超：+36 張
- 自營商買賣超：-98 張
- 融資增減：-103 張
- 融券增減：+235 張
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投組標的成分
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