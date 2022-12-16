盤中速報 - 台耀(4746)急跌-2.11%報70.1元，成交3,960張

台耀(4746-TW)近5分K跌速2.11%，16日09:03報70.1元，成交3,960張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價上漲4.48%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,193 張
- 外資買賣超：-560 張
- 投信買賣超：+1,753 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+586 張
- 融券增減：+332 張
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AI優化後報酬率
+21.24%
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原投組報酬率
+11.70%
$11,170
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
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